Отец Софии Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь

Отец Софии Сапеги – спутницы белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, задержанной вместе с ним в аэропорту Минска – записал обращение к Александру Лукашенко, в котором попросил его о милосердии.

Видео опубликовало российское издание PrimaMedia﻿.

Андрей Сапега уверен, что его дочь – обычная девушка, которая оказалась “не в том месте и не с тем человеком” .

“Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет привлечена к противоправным действиям. В этом же обращении я прошу губернатора Приморского края содействовать организации личной встречи с президентом Лукашенко. Возможно, мне удастся убедить его помиловать мою дочь. Не ломайте ей судьбу: она просто маленькая девочка, которая только начинает жить”, – сказал мужчина.

Он добавил, что хотя и знал об отношениях дочери с Протасевичем, не одобрял их. Поездку Софии в Грецию спонсировал, но думал, что она отправляется туда со знакомыми.

В данный момент София Сапега находится в одном из белорусских СИЗО. Срок ее удерживания там продлен на 2 месяца.

Александр Лукашенко вскоре должен посетить российское Приморье – именно в это время Андрей Сапега хочет встретиться с ним.