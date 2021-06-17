Индия зафиксировала новую грибковую болезнь

В Индии медики выявили очередное грибковое заболевание у пациента, перенесшего коронавирус, - "зеленую" плесень. Ранее в стране фиксировали "черную", "белую" и "желтую" плесень, сообщает Корреспондент.

Инфицированный "зеленой плесенью" выявлен в городе Индаур. Это 34-летний мужчина, лечившийся последние полтора месяца в городской больнице.

У него было поражено коронавирусной инфекцией 90% легких. От COVID-19 он вылечился, однако вскоре у индийца начались кровотечения из носа, поднялась температура.

Медики решили, что у него мукормикоз, или "черная плесень" . Но при обследовании оказалось, что у пациента "зеленая плесень" - вариант аспергиллеза, грибкового заболевания.

"Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания "зеленой плесенью" в стране", - рассказала представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.