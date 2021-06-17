Индия зафиксировала новую грибковую болезнь
В Индии медики выявили очередное грибковое заболевание у пациента, перенесшего коронавирус, - "зеленую" плесень. Ранее в стране фиксировали "черную", "белую" и "желтую" плесень, сообщает Корреспондент.
Инфицированный
"зеленой плесенью" выявлен в городе Индаур. Это 34-летний мужчина, лечившийся последние полтора месяца в городской больнице.
У него было поражено коронавирусной инфекцией 90% легких. От COVID-19 он вылечился, однако вскоре у индийца начались кровотечения из носа, поднялась температура.
Медики решили, что у него мукормикоз, или
"черная плесень". Но при обследовании оказалось, что у пациента
"зеленая плесень" - вариант аспергиллеза, грибкового заболевания.
"Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания "зеленой плесенью" в стране", - рассказала представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.
Отметим, что ранее в Индии выявлены случаи заражения
"черной", "белой" и "желтой плесени". Больше всего заразившихся
"черной плесенью": 11 июня власти сообщили о 31 216 случаях в стране, количество летальных исходов - 2 109.