Киев ограничил работу железнодорожных вокзалов из-за сообщения о минировании
В Киеве сегодня временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов из-за сообщения о якобы минировании, сообщает Вести.
В данный момент поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к неудобствам", - говорится в сообщении.