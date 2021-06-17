Киев ограничил работу железнодорожных вокзалов из-за сообщения о минировании

В Киеве сегодня временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов из-за сообщения о якобы минировании, сообщает Вести.

В данный момент поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.