Эксперимент с антителами оказался эффективным для лечения COVID-19

Применение комбинации антител против коронавируса SARS-CoV-2 производства компании Regeneron снизило риск смерти пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом, ссылаясь на официальный сайт проекта ﻿﻿RECOVERY, сообщает 24 Канал.

RECOVERY – большое исследование эффективности лекарств против COVID-19. На этот раз в нем оценили эффективность моноклональных антител касиривимаб и идевимаб, которые связываются с шипоподобным белком коронавируса.

Ранее исследование с участием амбулаторных пациентов с COVID-19 показали, что моноклональные антитела могут снижать вирусную нагрузку, сокращать время болезни, уменьшать риски госпитализации и смерти. Небольшое исследование указывало, что они могут помочь госпитализированным пациентам, у которых еще не выработались антитела.

Обычно антитела против коронавируса SARS-CoV-2 появляются в организме на 13-й день болезни, концентрация антител возрастает до 23-го дня, сроки могут существенно различаться у разных пациентов. У людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, со временем концентрация антител обычно выше, чем у тех, кто переболел легко. Однако иммунный ответ (выработка антител) у них может быть запоздалым, что способно негативно влиять на течение болезни.

В исследовании RECOVERY во время распределения пациентов в группы разного лечения ученые проверили наличие антител к коронавирусу. С 9 875 участников антитела были у половины (серопозитивная группа), отсутствовали – у трети (серонегативная группа). У серонегативных пациентов с тяжелым течением COVID-19, которые получали стандартное (не экспериментальное) лечение, риск смерти был на 30% – в два раза выше, чем у серопозитивных.

В итоге лечение моноклональными антителами снизило риск смерти серонегативных пациентов в течение 28 дней до 24%, на 20% в сравнении с результатами при обычном лечении.

Таким образом, на каждые 100 пациентов количество смертей сократилось на 6.

На серопозитивных пациентов лечение не имело существенного эффекта.

Серонегативные пациенты, которые получили экспериментальное лечение антителами также в среднем на 4 дня меньше оставались в больнице (13 вместо 17), реже требовали инвазивной вентиляции легких (30% против 37%).