Соратник Макрона заявил, что в Европе почти ничего не знают о войне на Донбассе

Депутат Национального собрания Франции и соратник президента Эммануэля Макрона Пьер Персон заявил, что хотя на Донбассе война продолжается больше семи лет, в Европе до сих пор почти ничего не знают о вооруженном конфликте, сообщает Вести.

Украине недостаточно моральной поддержки, поэтому необходимо ускорить ее вступление в НАТО и Евросоюз. Персон отметил, что посетил когда-то курортное прифронтовое село Широкино, где "брошенные зонтики и детские игрушки уступили место для снайперов и мин".

"Европейцы об этом почти ничего не знают: в 3000 км от Парижа, на границе Европы, украинский народ борется за свой суверенитет в этом затяжном конфликте, который уже привел и продолжает приводить к тысячам смертей и миллионам перемещенных лиц" , - отметил он.

По словам соратника Макрона, несмотря на российскую пропаганду, для него очевиден факт того, что РФ навязала войну Украине. Он подчеркнул, что пророссийские силы блокируют доступ жителей неподконтрольного Донбасса на свободную территорию.

"Я хотел еще раз подтвердить французскую поддержку украинцам. Однако просто моральной поддержки мало. Мы не можем продолжать закрывать глаза. Мы должны ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский союз", - сказал Персон.