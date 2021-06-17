В ТКГ рассказали о планах оккупантов Донбасса

Член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Кремль приказал до 2025 года изъять все украинские паспорта в ОРДЛО, сообщает Деловая столица.

"Выдача российских паспортов там (в ОРДЛО) прогрессирует. По моей информации, до 2025 года ставится задача, чтобы там не было тех, кто будет иметь украинские паспорта, то есть их еще могут изымать. И тогда возникнет проблема не КПВВ, а возможности наших граждан въехать на подконтрольную территорию Украины при отсутствии украинских документов. Проблема очень серьезная" , — сказал он.

По его словам, трудно пока сказать, как эту проблему можно решить. Гармаш отметил, что КПВВ не работают не из-за COVID-19, а по политическим соображениям.