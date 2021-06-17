Газпром впервые раскрыл выручку от поставок газа в Китай

«Газпром» впервые раскрыл данные о выручке за поставки газа по «Силе Сибири» в Китай. В прошлом году она составила 44,3 миллиарда рублей. При объеме в 4,1 миллиарда кубометров газа, средняя цена — около 150,2 доллара за тысячу кубометров, сообщает Лента.ру.

Это дешевле, чем у других крупных поставщиков, но дороже средней цены газа по европейским контрактам. «Газпром» поставлял газ в дальнее зарубежье по средней стоимости в 143 доллара за тысячу кубометров. Договор о поставках российского газа по «Силе Сибири» рассчитан на 30 лет. Ежегодно компания должна поставлять 38 миллиардов кубометров, но «Газпром» выйдет на такие показатели только к 2024 году.

Заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов заявил, что в этом году компания хочет поставить в КНР 8,5 миллиарда кубометров газа, удвоив выручку по отношению к предыдущему году.