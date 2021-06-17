Изменятся правила ведения кассовых операций

Национальный банк планирует внести ряд изменений в порядок ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине. Новые правила содержатся в соответствующем проекте постановления, по которому будут приниматься замечания до 19 июля, сообщает UBR.

В частности, НБУ предлагает обязать магазины и общепиты учитывать дневной оборот при обеспечении кассиров деньгами для сдачи.

"Предприятия сферы торговли, общественного питания и услуг должны обеспечить на начало рабочего дня наличие достаточного количества оборотной и/или разменной монеты для обеспечения разменности при проведении наличных операций, исходя из среднедневного объема наличной выручки" , – указывается в сравнительной таблице.

Также предлагается убрать ограничения на наличные расчеты (в размере 50 тыс. грн) на использование денег фонда оперативно-розыскных (негласных следственных) действий. Такое предложение поступило от Государственного бюро расследований.

Кроме того, НБУ планирует предоставить небанковским финучреждениям возможность заключать договоры на оказание услуги по предоставлению персонала (аутстаффинг) для выполнения функций кассира.

НБУ принимает замечания и предложения к проекту на свои почтовый ящик или электронный адрес.