Потураев прокомментировал свои слова о "расстреле ОПЗЖ"

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что не угрожал парламентариям из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", а предупреждал о возможности расправы со стороны граждан, сообщает УНИАН.

Потураев отметил, что готов давать показания, если будут открыты какие-то уголовные производства.

"Я знаю точно, что правда на моей стороне" , - добавил он.

По словам Потураева, он не сожалеет, что высказывался в адрес "ОПЗЖ", а извинился для того, чтобы снять напряжение в сессионном зале.

"Я извинился за то, чего не говорил. Это важно понимать - я не призывал к физическому уничтожению членов фракции "ОПЗЖ", а предупредил, что такая политика может привести к тому, что народное терпение лопнет, и это закончится физическим насилием" , - подчеркнул Потураев.

При этом он добавил, что доказательством его утверждения станет стенограмма заседания парламента.

Депутат подчеркнул, что "Слуга народа" никогда не допустит насильственных действий, и что единственный путь – это политическая борьба.

Также Потураев сказал, что не видит никаких оснований для отстранения его от должности председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.