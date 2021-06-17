Заседание Правления НБУ: регулятор принял решение по учетной ставке

Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 7,5% годовых.

Информация об этом опубликована﻿ на официальном сайте регулятора.

В то же время Нацбанк сообщил, что начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что должно усилить эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет содействовать замедлению инфляции.

Инфляция в мае ускорилась выше прогноза НБУ прежде всего из-за удорожание отдельных высоковолатильных компонентов набора потребителя под влиянием в основном краткосрочных факторов. В мае рост потребительских цен достигло 9,5% у годовом измерении. Ускорение ценовой динамики связано прежде всего с тенденциями на мировых товарных рынках, в частности, с повышением цен на природный газ и подсолнечное масло. Национальный банк ожидает замедления инфляции осенью благодаря постепенному исчерпанию эффекта низкой базы сравнения, лучшим урожаям и стабилизирующему влиянию монетарной политики.

Напомним, ставка 7,5% была установлена с 16 апреля 2021 года. До этого действовала ставка 6,5%.