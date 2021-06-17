Гончаренко требует открыть дело на Лукашенко из-за сотрудничества с "ЛНР"

Нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко направил в Офис генпрокурора обращение касательно сотрудничества самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко со структурами т. н. “ЛНР”.

Об этом депутат сообщил в личном Telegram-канале﻿.

Под документом свои подписи поставили и другие народные избранники.

Гончаренко попросил генпрокурора Ирину Венедиктову дать правовую оценку действиям Александра Лукашенко.

“Террористы из так называемой "прокуратуры ЛНР" сообщили, что "по личному приглашению Александра Лукашенко" провели допрос белорусского политзаключенного Романа Протасевича и "убедились в его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса". Де-факто это означает, что Александр Лукашенко, силой захвативший и удерживающий власть в Беларуси, признал террористические “республики”, – подчеркнул нардеп.

Он назвал действия главы белорусского государства “посягательством на нашу территориальную целостность” и акцентировал на том, что реакция на подобные действия должна быть четкой и быстрой.