Активист Майдана будет защищать права геев-ветеранов АТО

В Украине растет число ветеранов АТО, которые заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В свете того, что к подобным патриотам отношение весьма неоднозначное даже со стороны сослуживцев, они вынуждены защищать свои права. В частности, такой организацией является объединение "Военные ЛГБТ, сообщает Вести.

На своей странице в Facebook геи-правозащитники похвастались новым сторонником. Их ряды пополнил некто Роман Колодий, который ведет активную работу по развитию организации.

Фото: facebook.com/LGBTmilitary

Публикация на странице сообщества раскрывает биографию активиста. Так, он участвовал в событиях на Майдане в Киеве, был депутатом местного совета в Донецкой области.

Также Роман побывал семь дней в плену в "ДНР". В ходе боевых действий на Донбассе он был пулеметчиком, а затем и заместителем начальника штаба.

"В том же 2016 году во время выполнения боевой задачи в зоне проведения антитеррористической операции погиб мой парень", – делится воспоминаниями патриот.

С 1 марта 2021 Роман перебрался жить в Киев и ведет активную общественную деятельность.