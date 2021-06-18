Плов плову рознь: секреты таджикского и его отличия от узбекского
Плов – одно из древнейших вкусных произведений Азии. Рецептов его насчитывается больше сотни. И это только в одном Узбекистане. О важных деталях узбекского плова мы рассказывали, теперь узнаем, какие отличия и особенности есть у таджикского плова и как его правильно приготовить, сообщает Сегодня.
Особенности таджикского плова
- Рис перед закладкой замачивают на несколько часов в теплой подсоленной воде, это ускоряет варку
- Мясо нарезается размером 3 на 4 см
- Морковь нарезается тонкой соломкой, так она лучше сохраняет вкус
- Дополнительные компоненты – нарезанная кубиками айва и чеснок целыми головками. Предварительно чеснок нужно очистить от шелухи, но чтобы головка не рассыпалась
- На этапе приготовления зирвака (основы) не добавляется вода. Мясо и овощи тушатся в собственном соку.
Для таджикского плова на костре вам понадобятся:
- 1 кг риса
- 1 кг мяса (баранины или свинины)
- 2 кг моркови
- 0,5 кг лука
- 3 головки чеснока
- 350 г – айва
- 1,5 стакана растительного масла
- соль, молотый перец, зира, барбарис – по вкусу.
- Как приготовить плов на костре
- Перед тем, как готовить плов на костре, обязательно несколько раз промойте рис – тщательно, до чистой воды. Затем замочите в соленой воде на несколько часов.
- Овощи почистите и помойте. Лук порежьте полукольцами. Морковь – крупной соломкой. Чеснок освободите от верхнего слоя шелухи и сделайте надрезы в зубчиках по бокам. Головка не должна рассыпаться.
- Мясо освободите от пленок, помойте, обсушите и порежьте средними кусочками.
- Поставьте казан на костер, хорошенько разогрейте в нем растительное масло и отправьте туда мясо. На сильном огне обжарьте мясо со всех сторон 10 минут.
- Затем забросьте в казан лук и обжарьте вместе с мясом еще 10 минут.
- Следующей в казан отправляется морковь. Ее нужно готовить на среднем огне минут 5-7, не перемешивая, чтобы она стала мягкой.
- Затем добавьте зиру, барбарис, соль, перец и все перемешайте и готовьте на слабом огне еще 5-7 минут. Вода не добавляется. Мясо и овощи тушатся в собственном соку.
- Сверху на зирвак выложите слой риса, ровно распределите его, немного посолите и аккуратно залейте водой так, чтобы она покрывала рис на 2 см. Воткните чеснок, порезанную айву и проткните рис в нескольких местах ложкой до дна.
- Накройте крышкой и готовьте на слабом огне 20 минут. Рис должен впитать в себя воду.
- Затем аккуратно перемешайте готовый плов и ложкой соберите рис в горку. Снова накройте казан и дайте плову настояться 20 минут.