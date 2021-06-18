Плов плову рознь: секреты таджикского и его отличия от узбекского

Плов – одно из древнейших вкусных произведений Азии. Рецептов его насчитывается больше сотни. И это только в одном Узбекистане. О важных деталях узбекского плова мы рассказывали, теперь узнаем, какие отличия и особенности есть у таджикского плова и как его правильно приготовить, сообщает Сегодня.

Особенности таджикского плова

Рис перед закладкой замачивают на несколько часов в теплой подсоленной воде, это ускоряет варку

Мясо нарезается размером 3 на 4 см

Морковь нарезается тонкой соломкой, так она лучше сохраняет вкус

Дополнительные компоненты – нарезанная кубиками айва и чеснок целыми головками. Предварительно чеснок нужно очистить от шелухи, но чтобы головка не рассыпалась

На этапе приготовления зирвака (основы) не добавляется вода. Мясо и овощи тушатся в собственном соку.

Для таджикского плова на костре вам понадобятся:

1 кг риса

1 кг мяса (баранины или свинины)

2 кг моркови

0,5 кг лука

3 головки чеснока

350 г – айва

1,5 стакана растительного масла

соль, молотый перец, зира, барбарис – по вкусу.

Как приготовить плов на костре

Перед тем, как готовить плов на костре, обязательно несколько раз промойте рис – тщательно, до чистой воды. Затем замочите в соленой воде на несколько часов.

Овощи почистите и помойте. Лук порежьте полукольцами. Морковь – крупной соломкой. Чеснок освободите от верхнего слоя шелухи и сделайте надрезы в зубчиках по бокам. Головка не должна рассыпаться.

Мясо освободите от пленок, помойте, обсушите и порежьте средними кусочками.

Поставьте казан на костер, хорошенько разогрейте в нем растительное масло и отправьте туда мясо. На сильном огне обжарьте мясо со всех сторон 10 минут.

Затем забросьте в казан лук и обжарьте вместе с мясом еще 10 минут.