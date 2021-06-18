Плов плову рознь: секреты таджикского и его отличия от узбекского

Плов плову рознь: секреты таджикского и его отличия от узбекского

Плов – одно из древнейших вкусных произведений Азии. Рецептов его насчитывается больше сотни. И это только в одном Узбекистане. О важных деталях узбекского плова мы рассказывали, теперь узнаем, какие отличия и особенности есть у таджикского плова и как его правильно приготовить, сообщает Сегодня.

Особенности таджикского плова

  • Рис перед закладкой замачивают на несколько часов в теплой подсоленной воде, это ускоряет варку
  • Мясо нарезается размером 3 на 4 см
  • Морковь нарезается тонкой соломкой, так она лучше сохраняет вкус
  • Дополнительные компоненты – нарезанная кубиками айва и чеснок целыми головками. Предварительно чеснок нужно очистить от шелухи, но чтобы головка не рассыпалась
  • На этапе приготовления зирвака (основы) не добавляется вода. Мясо и овощи тушатся в собственном соку.

Для таджикского плова на костре вам понадобятся:

  • 1 кг риса
  • 1 кг мяса (баранины или свинины)
  • 2 кг моркови
  • 0,5 кг лука
  • 3 головки чеснока
  • 350 г – айва
  • 1,5 стакана растительного масла
  • соль, молотый перец, зира, барбарис – по вкусу.
    Как приготовить плов на костре
  • Перед тем, как готовить плов на костре, обязательно несколько раз промойте рис – тщательно, до чистой воды. Затем замочите в соленой воде на несколько часов.
  • Овощи почистите и помойте. Лук порежьте полукольцами. Морковь – крупной соломкой. Чеснок освободите от верхнего слоя шелухи и сделайте надрезы в зубчиках по бокам. Головка не должна рассыпаться.
  • Мясо освободите от пленок, помойте, обсушите и порежьте средними кусочками.
  • Поставьте казан на костер, хорошенько разогрейте в нем растительное масло и отправьте туда мясо. На сильном огне обжарьте мясо со всех сторон 10 минут.
  • Затем забросьте в казан лук и обжарьте вместе с мясом еще 10 минут.
  • Следующей в казан отправляется морковь. Ее нужно готовить на среднем огне минут 5-7, не перемешивая, чтобы она стала мягкой.
  • Затем добавьте зиру, барбарис, соль, перец и все перемешайте и готовьте на слабом огне еще 5-7 минут. Вода не добавляется. Мясо и овощи тушатся в собственном соку.
  • Сверху на зирвак выложите слой риса, ровно распределите его, немного посолите и аккуратно залейте водой так, чтобы она покрывала рис на 2 см. Воткните чеснок, порезанную айву и проткните рис в нескольких местах ложкой до дна.
  • Накройте крышкой и готовьте на слабом огне 20 минут. Рис должен впитать в себя воду.
  • Затем аккуратно перемешайте готовый плов и ложкой соберите рис в горку. Снова накройте казан и дайте плову настояться 20 минут.

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