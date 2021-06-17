Дожди отступают: в каких регионах будет сухая и ясная погода

В большей части украинских областей наконец-то установится сухая и солнечная погода, а действительно сильные дожди останутся только в Крыму. В связи с этим во всех регионах прогнозируют потепление.

В пятницу, 18 июня, на западе, севере страны, а также в Черкасской области в течение дня воздух прогреется до +26...+29°C. Ночью в Западной Украине в среднем ожидается 12-14, на восток от Житомирщины и Виннитчины – около 15-17. В центральных, южных и восточных регионах в светлое время столбики термометров остановятся на отметках 25-27 по Цельсию, а в темное покажут от 14 до 17.

На юге и юго-востоке страны прольются дожди слабой или средней интенсивности, в Крыму – сильные. Местами осадки могут затронуть центральные и восточные области: Кировоградскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую. Вероятность гроз и других аномалий низкая. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В отдельных районах Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, а также южных и восточных областей в связи с непогодой сохранится Ⅰ (желтый) уровень метеорологической опасности.

О рисках возникновения пожаров не сообщается.

В Киеве﻿ легкая облачность, вероятность осадков крайне низкая. Днем жители и гости столицы могут рассчитывать на 25-28 градусов тепла, ночью – около 16-18. Скорость ветра – 4-6 м/с.