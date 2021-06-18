График работы Укрпошты и НП на Троицу и День Конституции

Укрпошта и Новая почта опубликовали графики работы отделений во время длинных выходных на Троицу и День Конституции.

Об этом сообщается на сайтах почтовых служб.

Как будет работать Укрпошта

Укрпошта будет работать во время выходных, однако услуги будут предоставлять только дежурные отделения почтового оператора.

График работы отделений Укрпошты:

Как будет работать Новая почта

Отделения и адресная доставка Новой почты 20 июня будут работать по обычному графику.

21 и 28 июня Новая почта будет работать по графику воскресенья, который индивидуальный для каждого отделения (можно узнать по ссылке﻿).

В дни между праздниками график не изменился.