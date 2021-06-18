Fiat станет электрическим брендом

Итальянский автопроизводитель обновляет свои планы и объявляет полный переход на выпуск электрокаров и плагин-гибридов. Кроме того, штаб-квартира Fiat в Турине в ближайшее время превратится в огромный висячий сад – крупнейший в Европе, сообщает 24 Канал.

Вместо знаменитого овального трека на крыше бывшей фабрики Линготто в Турине, появится насаждения из 28 тысяч растений, чтобы продемонстрировать изменение приоритетов Fiat по разработке высокопроизводительных V12 на электрические транспортные средства.

"Решение о том, что новое поколение 500 будет исключительно электрическим, на самом деле было принято до Covid-19. Даже тогда уже знали, что мир больше не может идти на компромиссы. Нам напомнили о срочности принятия мер, о том, чтобы что-то сделать для планеты Земля" , – цитирует руководителя Fiat Оливье Франсуа издание Top Gear.

А это означает больше, чем просто продажа электрических городских автомобилей и обеспечение того, чтобы следующее поколение 500X и Panda были электрическими. Fiat собирается разбить сад на крыше бывшей фабрики в Турине, превратив его в крупнейший висячий сад в Европе, в котором будет более чем 28 тысяч растений.

Руководитель Fiat объясняет, что с электрическим Fiat 500e он стремится повторить историю успеха первого, оригинального Fiat 500, который поставил Италию на колеса в конце 1950-х годов.