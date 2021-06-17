Российский рэпер Моргенштерн подал иск против СБУ

Российский музыкант Алишер Моргенштерн (Валеев) оспаривает в Окружном административном суде Киева действия Службы безопасности Украины, которые привели к решению о внесении его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна в Службу безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому иском", - говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева.

Отмечается, что, в частности, истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Моргенштерн также просит признать противоправным и отменить приказ Минкультуры Украины об обновлении соответствующий перечень, на основании обращения СБУ и его обнародование на официальном веб-сайте, который дополнен ним.

"Кроме этого, Моргенштерн просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле 2021 Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского музыканта Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.