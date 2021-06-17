Зеленский допустил войну США с Россией "уже завтра"
Из-за агрессивной политики России завтра война может начать уже на американской территории, считает президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Сегодня.
Американская съемочная группа CBS побывала на линии соприкосновения на Донбассе и пообщалась с главой государства на тему борьбы с российской агрессией.
"Завтра это может случиться у них дома" – ответил Зеленский на вопрос, почему обычного американца должны беспокоить события в Украине.
"Я не понимаю, почему нет?" – сказал он на реплику, может ли Россия напасть на США.
Кроме того, по мнению экспертов, российские хакеры используют Украину как испытательный полигон для отработки подобных тактик с целью атак на США.
В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что сегодня Америка поддерживает Украину деньгами, вооружением и обучая военнослужащих ВСУ, но больше всего на Банковой хотят поддержки вступления страны в НАТО.
"Мы надеемся и верим, что наш стратегический партнер США поможет нам сегодня – сейчас, не через год или два, а сейчас", – сказал Ермак.