Зеленский поздравил сборную Украины с победой
Владимир Зеленский поздравил футболистов сборной Украины с победой в матче против Северной Македонии на чемпионате Европы-2020.
"Украина vs Северная Македония - 2:1! Напряженный поединок и такая необходимая победа! Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта! Слава Украине!", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в четверг.
Сборная Украины во втором отборочном матче победила сборную Северной Македонии со счетом 2: 1. Матч проходил в Бухаресте.
В первом матч группового турнира на Евро-2020 Украина проиграла Нидерландам со счетом 0:2.