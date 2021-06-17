Зеленский поздравил сборную Украины с победой

Владимир Зеленский поздравил футболистов сборной Украины с победой в матче против Северной Македонии на чемпионате Европы-2020.

"Украина vs Северная Македония - 2:1! Напряженный поединок и такая необходимая победа! Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта! Слава Украине!", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в четверг.

Сборная Украины во втором отборочном матче победила сборную Северной Македонии со счетом 2: 1. Матч проходил в Бухаресте.

Україна vs Північна Македонія – 2:1!

Напружений поєдинок і така потрібна перемога! Дякуємо за справжній футбольний трилер, дякуємо за важливі три пункти!

Слава Україні! pic.twitter.com/k00TPxREVl — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2021

В первом матч группового турнира на Евро-2020 Украина проиграла Нидерландам со счетом 0:2.