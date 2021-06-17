Один из крупных туроператоров Украины приостанавливает работу

Крупный украинский туроператор с греческими корнями Mouzenidis Travel объявил о "приостановке работы" с 18 по 26 июня. Компания не будет принимать и обслуживать новых клиентов, сообщает UBR.

"Уважаемые партнеры и туристы! По полученной 17.06.2021 информации в связи с операционными и техническими возможностями компанией Mouzenidis Travel А.Е. (Греция) временно, в период с 18.06.2021 по 26.06.2021, прекращается прием и обслуживание новых клиентов на территории Греции, если о другом не сообщается отдельно по бронированию" , – сообщается на страничке оператора в соцсетях.

Mouzenidis Travel А.Е. предлагает перенос туров, забронированных на указанные даты, на период с 1 сентября 2021-го и далее или на летний сезон 2022 года по тому же ценовому каталогу.

Туристам, которые уже отправились в тур, будет предоставлено туристическое обслуживание в полном объеме, заверяют в компании, в том числе обратные авиаперевозки.

"Ожидаем продолжение туристического обслуживания после 26.06.2021 года" , – добавили в Mouzenidis Travel, и добавили, что в указанный период в связи с возможными многочисленными обращениями могут быть трудности и задержки с дозвоном в контакт-центры украинских туроператоров.

"Пожалуйста, прописывайте все обращения в переписке по конкретному бронированию и ожидайте ответа. Приносим извинения за доставленные неудобства" , – подытожили в компании.

На сайте туроператора причиной "приостановки работы" называется "продолжительные ограничительные действия на восточноевропейском рынке".

Клиенты компании сокрушаются, что у них сгорают летние туры. Пользователи соцсетей также не исключают, что в обозначенный период оператор так и не возобновит свою работу, поскольку не исключено, что дело идет к банкротству компании, считают они.

Mouzenidis Travel основана в 1995 году. Ее основным направлением является Греция, где и находится главный офис компании, но туристов также отправляли в Грузию, Армению, Италию, Кипр, Азербайджан и на Мальдивы.