Кравчук про Крым: "Никакого подарка не было"

Украинская ССР в 1954 году получила полуостров Крым не как подарок, поскольку были приняты на тот момент законные решения. А инфраструктура обошлась украинскому бюджету в более 105 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук.

По его словам, решение о передаче полуострова было принято после визита первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на полуостров, когда российские переселенцы массово просили о переезде из Крыма из-за сложных условий.

В дальнейшем было принято решение ЦК КПСС о вхождении Крыма в состав Украинской ССР путем соответствующих решений Верховных советов РСФСР и УССР.

"Никаких подарков не было, Украина даже возражала. Потому что знала, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто приняли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать, проводить канал" , - подчеркнул Кравчук.

Он также отметил, что в бытность президентом Украины ему докладывали, что строительство дорог и развитие Крыма в то время обошлось в более 105 млрд долларов.