У Ryanair появился "супер-самолет"

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, которая ранее задумывалась о резком снижении цен на билеты, получила самый большой и современный самолет в своем флоте Boeing 737-8200 из семейства 737 MAX. Он уже прибыл с завода в Сиэтле на базу авиакомпании и Дублине, сообщает Сегодня.

Этот авиалайнер имеет 197 кресел, в то время как в модели Boeing 737-800, из которой состоит флот авиакомпании сейчас, 189 мест.

Boeing разработал новую версию самолета с большим числом мест специально для Ryanair.

Чтобы модель соответствовала правилам эвакуации, в нее добавили два аварийных выхода. Теперь общее число выходов составляет 10.

Закупка новых самолетов позволит Ryanair увеличить провозные емкости на каждом рейсе на 4%.

При этом расход топлива на перевозку каждого кресла уменьшится сразу на 16% по сравнению с моделью Boeing 737-800. Это станет возможным благодаря увеличению числа мест, новым двигателям и новым законцовкам крыла.

Из-за этого модель Boeing 737-8200 в Ryanair называют Gamechanger – самолетом, который изменит существующие правила игры на рынке.

Ryanair заказал для себя и дочерних авиакомпаний Malta Air и Buzz 210 новых самолетов.