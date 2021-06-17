Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Сразу несколько факторов привели к сильному росту доллара на межбанковском﻿ валютном рынке в четверг.

Прежде всего, вчерашнее заседание ФРС США, на котором были предприняты шаги в направлении сокращения программы стимулирования экономики США, вызвало стремительный обвал многих мировых валют. Не удивительно, что торги на межбанке сегодня открылись гэпом. Затем окончательно стало понятно, что нерезиденты сократили объемы продажи валюты для покупки ОВГЗ: на последнем аукционе во вторник 15 июня они приобрели их на 2 млрд гривен, тогда как неделей ранее – в 3 раза больше. Наконец, в 14:00 председатель правления Национального банка Украины Кирилл Шевченко объявил о том, что было принято решение сохранить учетную ставку НБУ на уровне 7,5% годовых. Участники рынка, рассчитывавшие на повышение, были разочарованы и тут же начали поднимать ценники на валюту. Когда котировки дошли до 27,20 гривен, вмешался Национальный банк. Регулятор был вынужден продать 20 млн долларов, но все равно не смог успокоить рынок.

Закрыли торги четверга на 13 копеек на покупке и на 11 копеек на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,005/27,20 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись очень широко: спрэд на старте составил 19,5 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 27,15 гривен прошла в 9:43. Первоначально продавцы попытались задрать ценники вверх: сделки шли по 27,20-27,21 гривен. Но желающих брать по такой цене оказалось немного, поэтому котировки развернулись и к 12:00 опустились до 27,12 гривен на покупке и 27,16 гривен на продаже. Торговля в диапазоне 27,13-27,16 гривен продолжалась до 14:00, когда стало известно о решении правления НБУ оставить учетную ставку. Продавцы тут же начали убирать свои заявки, а те, кто оставил, подняли ценники к дневным максимумам. Национальный банк отреагировал практически мгновенно: он выставил на продажу 20 млн долларов по цене 27,21 гривен. К 15:10 весь объем был распродан, после чего регулятор ушел с рынка, а котировки продолжили рост – до 27,22 гривен на покупке и 27,27 гривен на продаже.

Котировки закрытия – 27,11/27,22 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 9,1 млн по сравнению со средой и составил 153,1 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1681 гривен.

Официальный курс доллара на 18 июня установлен на отметке 27,1712 гривен за доллар, рост на 14,37 копеек.

Официальный курс евро на 18 июня установлен на отметке 32,4424 гривны за евро, снижение на 32,98 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1892. Сегодня евро продолжил начавшееся вчера падение, потеряв за день больше 100 пунктов. Всего же за двое суток падение составило уже 243 пункта.

Российский рубль сегодня продолжил свои попытки вырасти к американскому доллару и к вечеру достиг отметки 72,10 рубля за доллар, но затем скорректировался до 72,50 рублей за доллар. Состоянием на 19:30 он торгуется в диапазоне 72,37-72,47 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня продавали по прежней цене 3,72-3,75 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Рынок основательно разогрет; на нем периодически появляются признаки ажиотажного роста. Сегодня безналичный доллар поднялся выше уровня 27,20 гривен, и если завтра рост не будет остановлен, то вполне могут вернуться к уровню 27,50 гривен.

Появление сегодня Национального банка свидетельствует о том, что резкого скачка, как и резкого падения, регулятор допускать не намерен. Однако все будет зависеть от участников торгов. Поэтому исключить продолжение роста нельзя.

К вечеру четверг наличный доллар в Киеве продавали по 27,17-27,20 гривен, некоторые обменные пункты ставили ценники еще дороже. Завтра утром доллар продолжит рост в направлении уровня 27,25 гривен.

После столь сильного падения евро на FOREX коррекция может начаться в любой момент. Однако пока наличный евро падает: днем ценник на продажу доходил до 32,52-32,55 гривен, к вечеру подняли до 32,60 гривен. Завтра утром продавать евро начнут с 32,57-32,60 гривен, дальше все будет зависеть от ситуации на межбанке.

Что касается российского рубля, его цена скорее всего останется на прежнем уровне: рубль будут продавать по 3,72-3,75 гривен за 10 рублей, кое-где возможны предложения небольших сумм по 3,70 гривен.