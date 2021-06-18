Windows 10 начала воспринимать uTorrent как вирус

Встроенный в Windows 10 антивирус Microsoft Defender начал воспринимать торрент-клиент uTorrent как вредоносное программное обеспечение. Он самовольно удаляет приложение и препятствует его повторной установке, сообщает 24 Канал.

Судя по всему, Microsoft начала борьбу с самым популярным в мире торрент-клиентом в обновлении Windows 10 May 2021 Update (21h1), постепенное распространение которого продолжается до сих пор. После его установки Защитник Windows автоматически удаляет uTorrent и блокирует его повторную установку.

Что известно

Интересно, что по каким-то причинам антивирусу Microsoft не нравится именно этот торрент-клиент. Его аналоги беспрепятственно устанавливаются и работают дальше.

Официальные представители Microsoft пока воздерживаются от комментариев.

uTorrent лидирует на рынке торрент-клиентов. В марте 2021 года приложение было установлено у 68,6 процента пользователей. Для сравнения, ближайший его конкурент BitTorrent – у 6,6 процента пользователей.

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