Зеленский подписал указ об аудите антитеррористических мер

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «Об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом» от 4 июня, сообщает Зеркало недели.

Указ №251/2021 глава государства подписал в четверг, 17 июня. Согласно решению СНБО, Кабинет министров и Служба безопасности Украины должны обеспечить учет результатов проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом при реализации Концепции борьбы с терроризмом, утвержденной президентским 5 марта 2019 года.

Контроль за выполнением решения СНБО президент возложил на секретаря Совета Алексея Данилова.