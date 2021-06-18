Секс-скандал с Гейтсом поставил под угрозу Microsoft

Один из крупнейших инвесторов призвал Microsoft бороться с домогательствами внутри компании после секс-скандала с участием ее основателя Билла Гейтса. Это поможет избежать правовых и репутационных рисков, а также сохранит ценность акций компании, сообщает Лента.Ру.

В резолюции, опубликованной 17 июня, влиятельная инвестиционная фирма Arjuna Capital призвала ИТ-компанию публиковать ежегодный доклад о транспарентности, где будут подробно описаны политика в отношении сексуальных домогательств и расследования предполагаемых инцидентов, передает CNN.

"К Microsoft сейчас приковано пристальное внимание общественности в связи с многочисленными заявлениями о харассменте и кажущейся неспособностью решить их адекватно и прозрачно. Сообщения о сексуальных домогательствах Билла Гейтса к сотрудникам лишь обострили опасения и подвергли сомнениям культуру, установленную высшим руководством" , — заявила управляющий партнер Arjuna Capital Наташа Ламб.

Microsoft же отказался комментировать резолюцию.

Больше всего подвергается обсуждениям роман Билла Гейтса с сотрудницей компании в 2000 году, когда тот еще был председателем совета директоров. Руководство Microsoft запустило расследование по этому делу 2 года назад, а в начале 2020-го Гейтс покинул совет директоров. Однако представитель Гейтса заявил, что данное решение никак не связано со скандалом.

В последние несколько недель активно поступают обвинения в адрес неподобающего поведения Гейтса на рабочем месте. Они посыпались после того, как в начале мая основатель Microsoft сообщил о разводе с женой Мелиндой Гейтс.