Нуланд: США на "Крымской платформе" будут представлены на высоком уровне

Соединенные Штаты Америки на саммите Крымской платформы в августе 2021 года будут представлены на высоком уровне, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в интервью Радио Свобода вышедшем 17 июня.

Журналист отметил, что в августе пройдет первый саммит Крымской платформы и США предварительно подтвердили свое участие в нем. Он спросил, может ли это ускорить деоккупацию Крыма.

"Я думаю, что это очень важная инициатива со стороны украинского правительства для повышения мирового внимания к Крыму и чтобы убедиться, что этот вопрос в первых строчках международной повестки дня. И думаю, США будут представлены на форуме на высоком уровне" , – ответила она.

Кто именно будет представлять страну на саммите, Нуланд не уточнила.