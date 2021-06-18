На свободном рынке газа нет: трейдеры придерживают запасы

Месячная стоимость поставок голубого топлива населению от НАК "Нафтогаз" на июнь 2021 года составила 11,94 грн/куб. м. Как объяснили в компании, это результат сохранения высоких оптовых цен газа в Европе – отмечается, что в начале июня они достигали €25,9/МВт-ч, сообщает UBR.

Все это происходит несмотря на традиционное летнее снижение стоимости газа в Европе, в частности, наблюдавшееся в прошлом году.

По мнению директора специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, цены на европейских рынках начнут снижаться в июле, августе и вплоть до сентября по мере увеличения объемов закачки газа в хранилища стран Европы. Затем, начиная с начала отопительного сезона в октябре, они снова пойдут в рост.

При этом за межсезонье рыночная стоимость голубого топлива в Европе не достигнет прошлогодних показателей, считает эксперт. Тогда средневзвешенная оптовая цена газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ), на которую также влияют европейские котировки, опускалась до 3,7 грн/куб. м – такая стоимость фиксировалась и в июне.

Между тем 17 июня 2021 года на УЭБ стоимость природного газа достигла 10,75 грн/куб. м, а по условия послеплаты – 12,15 грн/куб. м. На европейском хабе TTF цена газа к 16 июня составила €28,14/МВт-ч.

Геннадий Рябцев объясняет, что выбранные ориентиром для украинских цен газа европейские рынки являются спотовыми, "на котором реализуются излишки газа" .

"Поскольку в настоящее время закачка газа в европейские хранилища осуществляется с ощутимой задержкой, – по сравнению с аналогичной датой прошлого года около 30 млрд куб. м разницы в объеме запасов, – то на свободном рынке газа нет. Сейчас он реализуется лишь по средне- и долгосрочным контрактам, а поставляется столько, сколько потребляется" , – говорит Рябцев.

По его словам, "ощутимая задержка с закачкой газа в хранилища" обусловлена не дефицитом ресурса, а согласованными спекуляциями разных игроков рынка.

"Трейдеры просто хотят заработать и придерживают те объемы, которые можно было бы закупать для закачки. Российская Федерация не поставляет сверх того, что закантрактовано, а европейские трейдеры не покупают сверх того, что запланировано" , – считает Рябцев.

Из-за спекулятивного характера формирования цены на европейских рынках, невозможно предсказать, на какой уровень они снизятся за лето.

С другой стороны, сложившаяся ситуация, добавляет эксперт, создана искусственно, и является подтверждением того, что внутренние цены на газ в Украине не должны быть привязаны к спекулятивным спотовым ценам на газ в Европе.

"Цена должна определяться соотношением спроса и предложения, должна быть экономически обоснованной и доступной для абсолютного большинства потребителей. Но "Нафтогазу" выгодна привязка к спекулятивным котировкам – она позволяет компании получаться сверхприбыль, поскольку НАК реализует на украинском рынке газ внутренней добычи" , – убежден эксперт НТЦ "Психея".

Спасает положение для украинских потребителей то, что компании были обязаны по умолчанию перевести их на годовые контракты, которые предполагают единую цену для каждого из месяцев – годовой тариф "Нафтогаз" составил 7,96 грн/куб. м. Тариф "Месячный" клиенты могут выбирать добровольно, но сейчас он превышает годовой на 50%.