В США назвали 5 достижений Байдена в Европе

В Белом доме назвали пять основных достижений президента США Джо Байдена во время официальной поездки в Европу. Его назвали "лидером свободного мира". Об этом заявил Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, сообщает Буквы.

"Во время этой поездки Джо Байден уверенно и умело одел мантию лидера свободного мира. Предыдущий президент (Дональд Трамп – прим. ред.) Отказался от такой мантии, и теперь президент решительно восстановил ее... Это наиболее значимый результат поездки", – сказал Салливан.

Он назвал пять основных достижений Байдена во время первой зарубежной поездки.

Первое. Противодействие COVID-19. Байден пообещал, что США передадут 500 миллионов доз вакцины Pfizer, которые отправят 100 странам мира с низким доходом.

Второе. Сближение демократических стран для противодействия Китаю. В рамках инициативы стран "Большой семерки" договорились о реализации инфраструктурного плана Build Back Better World – B3W.

Третье. Пересмотр договора о компенсации между Airbus и Boeing. Также – договор G7 о глобальном минимальном налоге.

Четвертое. Отстаивание Байденом и США демократических ценностей. В рамках этого аспекта "Большая семерка" выступила единым фронтом о нарушении прав человека в Синьцзяне. В этом же аспекте Байден "бросил вызов Путину по области прав человека, несправедливого ареста Алексея Навального". Салливан отметил, что демократические ценности в "ДНК Америки", как сказал на пресс-конференции Джо Байден.

Пятое. Достижения в киберпространстве. Была согласована политика противодействия киберпреступности в течение последних семи лет.