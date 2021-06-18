В США назвали 5 достижений Байдена в Европе
В Белом доме назвали пять основных достижений президента США Джо Байдена во время официальной поездки в Европу. Его назвали "лидером свободного мира". Об этом заявил Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, сообщает Буквы.
"Во время этой поездки Джо Байден уверенно и умело одел мантию лидера свободного мира. Предыдущий президент (Дональд Трамп – прим. ред.) Отказался от такой мантии, и теперь президент решительно восстановил ее... Это наиболее значимый результат поездки", – сказал Салливан.
Он назвал пять основных достижений Байдена во время первой зарубежной поездки.
Первое. Противодействие COVID-19. Байден пообещал, что США передадут 500 миллионов доз вакцины Pfizer, которые отправят 100 странам мира с низким доходом.
Второе. Сближение демократических стран для противодействия Китаю. В рамках инициативы стран "Большой семерки" договорились о реализации инфраструктурного плана Build Back Better World – B3W.
Третье. Пересмотр договора о компенсации между Airbus и Boeing. Также – договор G7 о глобальном минимальном налоге.
Четвертое. Отстаивание Байденом и США демократических ценностей. В рамках этого аспекта "Большая семерка" выступила единым фронтом о нарушении прав человека в Синьцзяне. В этом же аспекте Байден
"бросил вызов Путину по области прав человека, несправедливого ареста Алексея Навального". Салливан отметил, что демократические ценности в
"ДНК Америки", как сказал на пресс-конференции Джо Байден.
Пятое. Достижения в киберпространстве. Была согласована политика противодействия киберпреступности в течение последних семи лет.
"Именно в этих пяти аспектах мы чувствуем, что достигли значительного прогресса и заняли позицию силы, чтобы иметь возможность справиться как с транснациональными проблемами времени, так и с конкуренцией с Китаем и Россией на перспективной основе", – сказал Салливан.