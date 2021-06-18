Естественный иммунитет к COVID-19 не защитит от повторного заражения

Естественный иммунитет после перенесенной коронавирусной болезни не гарантирует того, что вы не заболеете этой инфекцией снова, сообщает Вести.

Врачи отмечают, что тяжесть нового заболевания не зависит от того, как вы болели Covid-19 ранее. Зато вакцинированные люди очень редко болеют Covid-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений.

Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.