"Евросолидарность" призвала Зеленского ветировать закон о налоговой амнистии

Политическая партия Европейская солидарность" призвала президента Владимира Зеленского наложить вето на закон о так называемом добровольном декларировании. По мнению политсилы, он совсем не о налоговой амнистии.﻿ Об этом в Facebook заявила народный депутат Нина Южанина, сообщает Обозреватель.

По ее словам, принятый закон – это попытка обязать средний класс задним числом оплатить дополнительно 5% сбора за активы, накопленные на протяжении всей независимости Украины: деньги, квартиры, дачи, машины.

"Именно средний класс власть назначила виновным в провале своей экономической политики и планирует за счет обычных людей залатать дыры в бюджете. И, что наиболее цинично, больно ударит налоговая амнистия по нашим заробитчанам, которые выезжают работать за границу не от хорошей жизни. Другую сторону налоговой амнистии люди почувствуют не сразу, но может быть поздно" , – подчеркнула депутат.

Она сообщила, что период "добровольности" завершится в сентябре 2022 года, и тех, кто не подаст декларацию, налоговая спросит об источниках происхождения их доходов.

"Если же документального подтверждения приобретения активов у людей нет (ведь они не обязаны хранить документы дольше, чем три года), оплатить придется уже не 5%, а 18%. И довольно будет найти правду в "справедливых" украинских судах" , – прогнозирует Южанина.

"А самое большое шулерство монобольшинства заключается в том, что ранее оно уже освободило от уплаты НДФЛ доходы физического лица за 2020, 2021 годы, полученные в результате ликвидации офшоров. То есть для владельцев крупного капитала налоговая амнистия по факту состоялась под "ноль", остальным же гражданам – добровольно-принудительная уплата дополнительного налога" , – возмущается представитель "ЕС".

По словам нардепа, в процессе рассмотрения законопроекта №5153 ни одна поправка, направленная на то, чтобы сделать его менее жестким по отношению к людям, не была учтена.

"Когда главный идеолог налоговой амнистии профессор Г говорит, что акция будет добровольной и не будет фискальных последствий, он в очередной раз врет, не краснея. Ведь принятым законом предусмотрено дальнейшее усиление контроля за полнотой налогообложения доходов физических лиц (о чем правительство должно разработать отдельный законопроект)" , – пишет Южанина.