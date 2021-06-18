"Цитрус" отреагировал на обвинения Корбана

Бизнесмен Геннадий Корбан, купивший 50%-ную долю в ООО "ЗТ-Инвест" (группа компаний "Цитрус"), подал четыре судебных иска суммарно более чем на 1 млрд грн к партнеру – совладельцу компании Григорию Топалу и группе аффиллированных юрлиц, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в компании происходят оптимизация налогов путем незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов, передача оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам, а также многолетняя "серая" растаможка товаров.

"На данный момент мои юристы уже подали более четырех судебных исков общей суммой более чем на 1 млрд грн к партнеру - совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группе юридических лиц, которые он контролирует. Также подготовлены жалобы в правоохранительные и налоговые органы Украины" , - заявил Корбан.

В свою очередь, в "Цитрусе" опровергают заявления бизнесмена и называют такую информацию неправдивой и манипулятивной.

"В рамках судебного процесса, где мы оспариваем получение доли, адвокат Корбана предоставил договор корпоративного управления, на основании которого Корбан вправе управлять 50%-ной долей в компании "ЗТ-Инвест", которая не имеет никакого отношения к группе компаний "Цитрус" , - говорится в заявлении на странице "Цитрус" в Facebook.

В компании также заявили, что не слышали об аудите, оплачивают все налоги в рамках действующего законодательства, полностью ведут прозрачную деятельность и не практикуют передачу "оборотных товаров" на безоплатной основе.