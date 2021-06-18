Румынский городок страдает из-за нашествия медведей

В румынском городке Бэиде-Тушнад на улицах города стали замечать медведей: звери пришли из близлежащих лесов в поисках еды. На их "счету" уже несколько разгромленных магазинов, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Лига.net.

По словам местных чиновников, медведи стали для жителей настоящей напастью – забираются в дома, крушат магазины и воруют еду. При этом они не боятся людей и не уходят, даже когда их пытаются прогнать.

На сейчас в городе насчитывается около 16 медведей. Самой опасной из них считают медведицу с тремя маленькими медвежатами – в попытках прокормить потомство она становится агрессивной.

Полиция настойчиво просит местных жителей не кормить медведей и не пытаться с ними фотографироваться, однако каких-либо мер по изгнанию животных из города пока не предпринимает.