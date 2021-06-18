Ford анонсировала цены на новый электрический пикап

Американская компания Ford поделилась информацией о ценах и комплектациях на свой новейший электрический пикап F-150 Lightning. Базовую версию оценили в $39 974, но с учетом федеральной субсидии, покупателю автомобиль обойдется в $32 474, сообщает Обозреватель.

Всего покупателям будут доступны 6 различных вариантов комплектации, от версии начального уровня Pro до самой "нафаршированной" Platinum.

Базовая модель получит в свое распоряжение стандартную батарею и двигатель мощностью 426 л.с. У версии с опционной АКБ увеличенной емкости мощность мотора будет достигать 563 л.с. Пикап тратит на разгон до первой "сотни" 4,5 секунды, имеет грузоподъемность 900 кг, а при необходимости может тянуть за собой прицеп весом до 4,5 тонн.

Цены и комплектации на электрический пикап Ford F-150 Lightning. Источник: Сarscoops.com

Вторая по комплектации версия XLT обойдется покупателю после получения субсидии в $45 474. Она получит металлизированную отделку передней панели, бамперы в цвет кузова, камеру кругового обзора, электроприводы передних кресел и педального блока, кожаную отделку руля, тонировку задних стекол, подогрев зеркал и прочие опции.

При необходимости пикап может тянуть за собой прицеп весом до 4,5 тонн. Источник: Ford

Самая дорогая версия Platinum оценивается после получения субсидии в $82 374. В списке опций – 22-дюймовые легкосплавные диски, премиальная кожаная отделка салона, аудиосистема B&O, сиденья с обогревом и вентиляцией, облицовка радиатора в черном глянце и прочие приятные и полезные мелочи.