ПриватБанк заплатил в госбюджет 80% прибыли

Государственный ПриватБанк 8 июня в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд гривен дивидендов по результатам работы в 2020 году. Банк заплатил акционеру, государству, 80% прибыли, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении, за три последних года после национализации ПриватБанк уже выплатил в госбюджет дивидендов на сумму 55,4 млрд гривен.

"Четыре года назад за счет налогов всех украинцев были спасены ПриватБанк и финансовая стабильность страны. Все эти годы банк возвращает государству вложенные средства, и сегодня ПриватБанк - крупнейший донор бюджета среди банков" , - отметила председатель наблюдательного совета банка Шэрон Иски

Напомним, согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2020 составила 24,3 млрд гривен. Кабмин обязал банк выплатить в госбюджет 80% чистой прибыли 2020 года.