В Китае построили 10-этажный дом за сутки (видео)
В Китае компании Broad Group собрала высотное здание в 10 этажей всего за 28 часов 45 минут, сообщает Лига.net.
Об этом пишет newatlas.
Здание было построено с использованием системы сборных конструкций Living Building, которые используют при постройках гостиниц, больниц и жилых многоэтажек.
Одна из самых главных особенностей этой системы – ее компактность и мобильность, каждый строительный модуль в сложенном виде имеет те же размеры, что и транспортный контейнер, что позволяет очень легко транспортировать его практически в любую точку мира.
Модуль состоит из конструкции из нержавеющей стали с проводкой, изоляцией, остеклением и системой вентиляции.
Чтобы собрать здание за сутки, Broad Group использовала небольшую армию строителей и три крана. Компания заявляет, что ее сборные конструкции очень прочны, сейсмостойки и могут быть разобраны и перемещены при необходимости.