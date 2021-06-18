Врач предупредил о последствиях изменений в шейном отделе позвоночника

Изменения в шейном отделе позвоночника приводят к нарушению кровоснабжения головного мозга и проявляются многими неприятными симптомами: головокружением, скачками давления, онемением и болью в руках, нарушением сна, сообщает GreenPost.

Об этом рассказала невролог, рефлексотерапевт, профессор кафедры семейной медицины и амбулаторно-поликлинической помощи Национального университета здравоохранения имени П. Л. Шупика доктор медицинских наук Ольга Коваленко.

По ее словам, в группе риска люди, у которых были даже легкие травмы шеи. Их может получить и новорожденный во время осложненных родов, и тот, кто выполняет недопустимы упражнения, которые тиражирует Интернет.

Также те, кто воспользовался опасной безграмотной мануальной терапией. Нередко шея страдает вследствие торможения транспорта, когда голова резко идет вперед и откидывается назад (хлыстовой удар).

В группе риска люди, испытывающие длительную статическую нагрузку: те, кто работает за компьютером или злоупотребляет времяпрепровождением над гаджетами.

Также представители профессий, требующих вынужденной позы: стоматологи, лаборанты, швеи и другие. Чаще страдают люди с аномалиями в шейном отделе позвоночника и артериях, питающих головной мозг.