Антикоррупционная прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу Левусу

Сегодня, 18 июня, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подал апелляционную жалобу на приговор ВАКС, которым народного депутата Украины VIII созыва Андрея Левуса признали невиновным в незаконном получении компенсации на расходы по найму номера в гостинице "Киев, сообщает Depo.ua.

В САП отмечают, что сторона обвинения считает приговор незаконным, поскольку выводы суда, изложенные в нем, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного производства.

"Апелляционные требования прокурора сводятся к вынесению судом апелляционной инстанции своего приговора с признанием указанного лица виновным в совершении инкриминируемого преступления, назначением наказания в виде лишения свободы и дополнительных наказаний", — говорится в сообщении.

В прокуратуре уверяют, что в рамках досудебного расследования собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении бывшим народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

"Так, несмотря на наличие в собственности квартиры в столице, депутат получил из государственного бюджета в качестве компенсации 543,9 тыс. гривен", — отмечается в сообщении.

Скриншот: САП / Facebook

Напомним, 21 мая этого года суд оправдал народного депутата Верховной Рады восьмого созыва Андрея Левуса по делу о получении компенсации от государства на аренду гостиничного номера.

В мае 2020 года завершили расследование фактов необоснованного получения из государственного бюджета 543,9 тыс. грн компенсации за аренду жилья народным депутатом Украины VIII созыва Андреем Левусом.

По данным следствия, экс-нардеп получил неправомерную выгоду в виде права пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, с декабря 2014 года по декабрь 2017 потрачено 543,9 тыс. грн. Весной 2020 года экс-народному депутату сообщили о подозрении.

Досудебное расследование указанных фактов детективами НАБУ продолжалось с октября 2018 года.