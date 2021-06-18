В Киеве прошла выставка боевых роботов

На выставке «Оружие и безопасность-2021» в Киеве представлены беспилотные многоцелевые наземные комплексы. Подобная техника все шире применяется в вооруженных силах разных стран, сообщает Автоцентр.

Среди экспонатов Международной специализированной выставки «Оружие и безопасность-2021», которая проходит в столичном МВЦ с 15 по 18 июня, большой интерес вызвали роботизированные самоходные комплексы.

На объединенном стенде Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) был представлен многоцелевой беспилотный наземный комплекс – Agema 8х8 от компании Milanion. Он может производить разведку, служить платформой для запуска БПЛА, осуществлять противотанковую поддержку, эвакуировать раненых и т. д.

Управление комплексом осуществляется дистанционно. Возможно его программирование на выполнение автономных задач при помощи канала передачи данных с наземной станции управления.

Комплекс обладает экстремальной проходимостью и способен плавать. Подвеска колес – независимая. Машина отличается низким центром тяжести и может преодолевать подъемы до 40 град. Длина машины – 3023 мм, ширина – 1473 мм, высота – 1290 мм. Вес составляет 602 кг. V-образный двигатель с электронным впрыском топлива развивает 40 л. с. и обеспечивает на суше скорость 29 км/ч, а на плаву – 5 км/ч.

Киевское КБ Robotics представило боевой робот – РСВК-М. Его платформа отличается от существующих аналогов использованием систем искусственного интеллекта, высокой точностью наведения и огня, надежностью и простотой конструкции, а также широкими возможности модернизации.

КБ Robotics создало собственную систему автономного движения. Она работает на основе алгоритма, который производит обработку данных, поступающих от разнообразных сенсоров, видеокамер и вырабатывает соответствующие решения. Последние позволяют роботу двигаться автономно и избегать нежелательных зон и объектов.

Радиус телеуправления роботом – 2000 м. Возможно автоматическое его движение по маршруту и автономное возвращение. Максимальная скорость – до 15 км/ч. Время движения на одной зарядке аккумуляторов – от трех до шести часов. Характерная особенность робота – нулевая акустическая и термическая заметность.

РСВК-М может быть оборудован разнообразными модулями – под пулемет, гранатомет, ПТУР, средства РЭБ, и РХБЗ-защиту. Представленный на выставке боевой робот был оснащен пулеметом калибра 12,7 мм с телеуправлением.

Устройство наведения включает ИР-цифровую камеру, тепловую камеру, дальномер и навигационный блок. Цели танкового типа цветная телекамера может выявлять на дистанции до 5000 м, а тепловизионная камера – до 3500 м.

Запорожское ООО «Темерланд» представило многофункциональную роботизированную платформу «Гном». Она может использоваться для наблюдения и разведки на расстоянии до 5 км, доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых. Ее также можно применять для увеличения дальности радиосвязи, то есть она может принимать радиосигналы, усиливать их и передавать дальше. И наконец, она способна служить сателлитом больших роботизированных платформ, уменьшая риск потери последних.

Управление движением платформы осуществляется при помощи бортового одноплатного компьютера Odyssey. При утрате канала управления робот возвращается «домой» с помощью системы GPS.

Колесная формула платформы 4х4. Длина робота составляет 570 мм, ширина 380 мм и высота 600 мм, а масса всего 50 кг. Электромотор мощностью 5,44 л. с. питается литий-ионных батарей на 7,6В.

Оборудование системы локации состоит из Depth камеры, предназначенной как для управления оператором, так и для обеспечения автономного движения, обзорной камеры 360 град. на телескопической мачте и инфракрасного прожектора.

Другая разработка ООО «Темерланд» – гусеничная беспилотная роботизированная платформа-роботоносец «Скорпион-3». В задней его части крепятся лифты, которые служат для подъема, опускания и транспортировки двух роботов-сателлитов типа «Гном».

Платформа «Скорпион-3» может также применяться для базирования дронов, установки автоматической турели с пулеметом 12,7 мм или гранатометом. Интересно, что предусмотрено использование ее и в мирное время – в качестве компактного тягача для плуга, который очень полезен при обработке небольших полей и труднодоступных участков.

Система управления платформой «Скорпион-3» действует на дальности до 5 км. Платформа без вооружения и боекомплекта весит 370 кг. Привод ее – электрический, с использованием дизель-генератора (20 л. с.) и аккумуляторных батарей (2 х 60 Ач).