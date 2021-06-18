Офис "ВТБ Банка" выставлен на продажу за сотни миллионов

Офис "ВТБ Банка" выставлен на продажу за сотни миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лик выставит на продажу на открытом аукционе главный офис ликвидируемого АО "ВТБ Банк, сообщает БизнесЦензор.

Торги состоятся 6 июля в системе Prozorro.Продажи.

Отмечается, что лот представляет собой здание бизнес-центра общей площадью 5,975 кв. м вместе с земельным участком в 0,11 га в центре Киева, а также 1 801 единицу основных средств.

"Фасадное 8-этажное офисное здание премиум-класса расположено на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко. Рядом расположены торговые и бизнес-центры, пятизвездочный отель Premier Palace Hote, главная транспортная артерия столицы – улица Крещатик. В нескольких минутах пешком – станции метро "Театральная" и "Площадь Льва толстого", Бессарабский рынок и парк им. Шевченко", – говорится в сообщении.

В Фонде добавили, что в здании есть подземный паркинг, два лифта, современные инженерные системы и автономное электроснабжение.

Начальная цена лота – 399,8 млн грн. Торги пройдут по английской модели аукциона. Все средства, полученные от продажи этого актива, Фонд направит на расчет с кредиторами банка.

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