Блинкен на следующей неделе посетит Германию и встретится с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас на следующей неделе примут госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом, ссылаясь на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, канцлер примет Блинкена 23 июня, госсекретарь едет в Берлин для участия в конференции по Ливии 22 июня по приглашению главы МИД ФРГ.

В свою очередь, представитель МИД Германии Мария Адебар сказала, что Маас также проведет встречу с Блинкеном, а потом состоится пресс-конференция.