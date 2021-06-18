Разоблачили организацию, занимавшуюся хищением угля из вагонов УЗ

Государственное бюро расследований совместно со спецподразделением СБУ провели масштабную операцию по разоблачению и задержанию членов преступной организации, которая разворовывала уголь из вагонов "Укрзализныци". В организацию входило более 30 человек из числа правоохранителей, работников железной дороги и гражданских лиц, сообщает Обозреватель.

Чтобы ограбить поезд, его останавливали члены группировки, работавшие в военизированной охране железной дороги, а потом другие участники организации перегружали уголь в грузовики.

Преступная организация имела в своем распоряжении десятки грузовиков, которыми они вывозили похищенное. За один раз могли украсть до 100 тонн угля, на операцию уходило от 30 мин до часа. Работники полиции в Запорожской области, которые входили в состав группировки, обеспечивали "прикрытие" от правоохранительных органов. Следователи ГБР сообщили о подозрении 7 лицам.