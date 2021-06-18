Фонд госимущества передает "Гостиный двор" в Киеве Минкульту

Фонд госимущества Украины передает "Гостиный двор" в Киеве в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наконец Фонд государственного имущества Украины передает "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника ﻿﻿национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ. А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, после завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.