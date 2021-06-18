АМКУ разрешил Тигипко продать сеть аптек TAS

Сеть ТАС-Фарма насчитывает более сотни аптек, 70 из которых находятся в Киеве. Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение днепровской компании Мед-сервис на приобретение более 50% сети аптек ТАС-Фарма, входящей в Группу TAS Сергея Тигипко, сообщает Новое время.

Всего сеть Мед-сервис начитывает 350 аптек в 100 городах. Она входит в десятку крупнейших в Украине. Конечным бенефициаром компании является Олег Токарев.

Сеть ТАС-Фарма насчитывает 114 аптек. Из них 70 аптек находятся в Киеве.

О сделке по продаже аптек ТАС-Фарма днепровской компании стало известно в апреле текущего года.