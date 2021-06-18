Врач рассказал об опасности шлепанцев: особенно вредят детям

Для многих это станет открытием, но шлепанцы и вьетнамки очень вредны для здоровья. ﻿Врач Виктория Савицкая предупреждает: женщинам шлепанцы портят походку, а у детей могут стать причиной искривления стопы, сообщает Голос UA.

Такая обувь способствует развитию плоскостопию. В обуви на плоской и низкой подошве под тяжестью веса тела свод стопы опускается вниз, что ведет к деформации стопы, предупредила врач.

“Помимо этого, шлепанцы при частом ношении вызывают привыкание к неверному положению тела при ходьбе. А поскольку в шлепках пятка не закреплена и постоянно елозит туда-сюда, есть риск развития так называемой пяточной шпоры”, – отмечает врач.

Эксперты советуют приобрести тряпичные сандалики на слегка повышенной платформой. Такая обувь будет идеальным выбором для пляжа.