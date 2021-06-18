Во Франции представили седан Hopium Machina

Французский стартап Hydrogen Motive Company (HMC), созданный бывшим гонщиком Оливье Ломбардом, показал прототип водородного седана Hopium Machina. Анонсированный в прошлом году автомобиль премиум класса обрел реальные формы, сообщает Обозреватель.

Компания начала тестовые испытания первого прототипа автомобиля. В мае нынешнего года HMC подписала партнерское соглашение с бельгийской компанией Plastic Omnium, которая будет поставлять для будущей серийной модели баллоны для хранения водорода под давлением 700 бар. На зарядку баллона из композитного материала потребуется порядка 3 минут.

Автомобиль на водородных топливных элементах получит 500-сильный тяговый электромотор. Источник: hopium.com

Автомобиль на водородных топливных элементах получит 500-сильный тяговый электромотор, а запаса газа хватит, чтобы преодолеть без остановки расстояние порядка 1000 км. Максимальная скорость прототипа достигает 200 км/ч, но создатели обещают улучшить этот показатель для серийной модели как минимум до 230 км/ч.

Максимальная скорость серийной модели будет не менее 230 км/ч. Источник: hopium.com

Всего компания планирует изготовить не менее 1000 экземпляров водородного седана Hopium Machina с водородными топливными элементами. Предварительно заказать автомобиль можно, если внести депозит в размере 410 евро. Интересно, что такая сумма не случайна, а является отсылкой к спектру излучения атома водорода.

Поставлять баллоны для хранения водорода под давлением 700 бар для будущей серийной модели будет бельгийская компания Plastic Omnium. Источник: hopium.com

Перед изготовлением автомобиля компания предложит выбор цветов, материалов и аксессуаров. Первые клиенты получат свои экземпляры автомобиля в 2025 году. Ориентировочная стоимость модели – от 120 тысяч евро.