Во Франции представили седан Hopium Machina

Во Франции представили седан Hopium Machina
Фото: Источник: hopium.com

Французский стартап Hydrogen Motive Company (HMC), созданный бывшим гонщиком Оливье Ломбардом, показал прототип водородного седана Hopium Machina. Анонсированный в прошлом году автомобиль премиум класса обрел реальные формы, сообщает Обозреватель.

Компания начала тестовые испытания первого прототипа автомобиля. В мае нынешнего года HMC подписала партнерское соглашение с бельгийской компанией Plastic Omnium, которая будет поставлять для будущей серийной модели баллоны для хранения водорода под давлением 700 бар. На зарядку баллона из композитного материала потребуется порядка 3 минут.

Автомобиль на водородных топливных элементах получит 500-сильный тяговый электромотор
Автомобиль на водородных топливных элементах получит 500-сильный тяговый электромотор. Источник: hopium.com

Автомобиль на водородных топливных элементах получит 500-сильный тяговый электромотор, а запаса газа хватит, чтобы преодолеть без остановки расстояние порядка 1000 км. Максимальная скорость прототипа достигает 200 км/ч, но создатели обещают улучшить этот показатель для серийной модели как минимум до 230 км/ч.

Максимальная скорость серийной модели будет не менее 230 км/ч
Максимальная скорость серийной модели будет не менее 230 км/ч. Источник: hopium.com

Всего компания планирует изготовить не менее 1000 экземпляров водородного седана Hopium Machina с водородными топливными элементами. Предварительно заказать автомобиль можно, если внести депозит в размере 410 евро. Интересно, что такая сумма не случайна, а является отсылкой к спектру излучения атома водорода.

Поставлять баллоны для хранения водорода под давлением 700 бар для будущей серийной модели будет бельгийская компания Plastic Omnium
Поставлять баллоны для хранения водорода под давлением 700 бар для будущей серийной модели будет бельгийская компания Plastic Omnium. Источник: hopium.com

Перед изготовлением автомобиля компания предложит выбор цветов, материалов и аксессуаров. Первые клиенты получат свои экземпляры автомобиля в 2025 году. Ориентировочная стоимость модели – от 120 тысяч евро.

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