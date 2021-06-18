Audi откажется от автомобилей с ДВС

Audi готовится к полному отказу от двигателей внутреннего сгорания. СЕО компании Маркус Дюзманн сообщил, что последние новые модели с бензиновыми и дизельными моторами представят в 2026 году, сообщает АвтоПортал.

Точную дату отказа от авто с ДВС руководство Audi не сообщает, но нетрудно догадаться, что модели 2026 года продержатся на конвейере не более 10 лет. То есть, полный переход на выпуск электрокаров состоится в районе 2030-2035 годов.

Кстати, от гибридов в Audi тоже откажутся и после 2026 года их не будут проектировать. Ранее сообщалось, что из-за строгих эко-норм Евро-7 немецкая компания уже в ближайшие годы прекратит создание новых двигателей внутреннего сгорания. Существующие моторы при этом продолжат модернизировать.

По планам компании к 2025 году в линейке должно быть уже два десятка электромобилей. Среди них – как дорогие электрокары вроде Audi e-tron GT, так и более доступные модели, как кроссовер Audi Q4 e-tron.