Межбанк пытается обрести стабильность

После вчерашнего резкого взлета котировок безналичного доллара, вызванного как решением ФРС США, так и правления Национального банка по процентной ставке, сегодня межбанковский валютный рынок﻿ пытается прийти в себя и обрести хотя бы видимость стабильности.

Попытки покупателей сыграть на понижение особого успеха не имели: после снижения до 27,17 гривен на покупке и 27,195 гривен на продаже желающих купить стало больше, чем продавцов, и котировки опять пошли вверх. После обеда они поднялись до 27,23 гривен на покупке и 27,26 гривен на продаже. Национальный банк сегодня решил отдохнуть и на рынке не появлялся.

Наличный доллар в первой половине дня продавали по 27,18-27,20 гривен. После обеда, отреагировав на рост на межбанке, ценники на наличного «американца» поползли выше, и продажа переместилась в район 27,22-27,25 гривен (в зависимости от спроса в конкретном оптовом обменнике).

Евро на FOREX продолжает падение, начавшееся позавчера вечером после оглашения результатов заседания ФРС США по вопросу процентной ставки. К 15:00 по киевскому времени он упал до отметки 1,1866 доллара, падение за полдня составило почти 60 пунктов. Наличный евро попал под действие двух разнонаправленных факторов: с одной стороны, обвал на FOREX давит евро вниз, с другой, рост ценника на наличный доллар частично сглаживает это. Сегодня два фактора компенсировали друг друга, поэтому в течение дня евро торгуется в диапазоне 32,53-32,57 гривен.

Российский рубль сегодня торгуется в диапазоне 72,10-72,50 рублей за доллар. Снижение рубля и гривны в последние дни происходит практически синхронно, поэтому цена наличного рубля не изменилась: как и всю неделю, его продают по 3,72-3,75 гривны за 10 рублей.