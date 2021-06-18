Дождей почти не останется: прогноз погоды на выходные

На выходных для большей части областей погода преподнесет приятный подарок в виде сухой и солнечной погоды. Впрочем, полностью безоблачными эти дни не будут, особенно на западе Украины, где до этого было относительно сухо.

Прогноз на 19 июня

В субботу по всей стране днем воздух в среднем прогреется до +26...+28°C, а в Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможно потепление до 30 градусов. В отдельных регионах Западной Украины и на Одесчине может быть на 1-2 градуса холоднее. Ночью на западе страны прогнозируют 14-16 по Цельсию, в других областях – до 17-18 выше нуля.

Большая часть регионов с осадками не столкнутся, но в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Кировоградской областях, отдельных районах Южной Украины, в том числе и Крыма, будет мокро. Аномалий вроде грозы, шквального ветра или града не ожидается. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Непогода не вызывает опасений – “зеленый” уровень по всей стране.

Об угрозе возникновения пожаров не сообщается.

В Киеве﻿ легкая облачность, с небольшой вероятностью местами может пролиться дождь. Днем термометры покажут 27-29 градусов с отметкой “плюс”, ночью – от 15 до 18. Скорость ветра – 3-5 м/с.

Карта осадков, ожидаемых в 14:00 в субботу, 19 июня. Скриншот: Meteobar

Прогноз на 20 июня

В воскресенье жители запада страны могут рассчитывать на +25...+27 в светлое время и от 13 до 17 в темное. В других регионах, кроме восточных, воздух прогреется до 27-29 градусов в течение дня и 16-18 ночью (до +30 в Черниговской и Полтавской областях). На востоке Украины столбики термометров подпрыгнут до 29...31 по Цельсию в дневное время, после захода солнца – около 16...18.

Дожди локализуются в западной части страны – Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровненской, а также Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях. Не исключаются грозы. В остальных регионах солнечно и без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ясно или легкая облачность. Днем температура повысится до +29...+31°C, ночью – снизится до 16-18. Скорость ветра – 3-5 м/с.