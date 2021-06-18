Кличко отчитался об очередях в детских садах

Киев практически справился с очередью в детские сады благодаря тому, что за последние годы построили или реконструировали 33 садика, заявил лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы можем сказать, что Киев практически поборол очереди в детские сады. И столица продолжает расширять сеть дошкольного образования. Ежегодно мы строим новые и обновляем существующие сады, увеличиваем количество мест в них. Только в прошлом году в столице построили или полностью реконструировали четыре детсада. А за последние несколько лет – 33", - цитирует Кличко его пресс-служба.

Он отметил, что внедренная в 2017 году электронная система записи детей в детские сады эффективно работает.